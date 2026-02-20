Россияне похитили на ферме более 11 миллионов рублей

В Северной Осетии задержали родственников за хищение денег, выделенных на ферму. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, женщина, управляющая фермерским хозяйством, ее муж и его сестра дважды обращались в аграрное ведомство за выделением гранта на развитие фермы крупного рогатого скота. В обоих случаях они предоставляли подложные документы. Их заявки одобрили и выделили более 11 миллионов рублей из государственного бюджета. Но злоумышленники потратили эти средства по своему усмотрению.

Для сокрытия хищения они заключили фиктивные договоры о приобретении животных и на основании фиктивных документов перевели часть средств на счета подконтрольных фирм.

В отношении них возбуждены уголовные дела.

