Россияне похитили на ферме более 11 миллионов рублей

В Северной Осетии задержали родственников за хищение денег, выделенных на ферму. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, женщина, управляющая фермерским хозяйством, ее муж и его сестра дважды обращались в аграрное ведомство за выделением гранта на развитие фермы крупного рогатого скота. В обоих случаях они предоставляли подложные документы. Их заявки одобрили и выделили более 11 миллионов рублей из государственного бюджета. Но злоумышленники потратили эти средства по своему усмотрению.
Для сокрытия хищения они заключили фиктивные договоры о приобретении животных и на основании фиктивных документов перевели часть средств на счета подконтрольных фирм.
В отношении них возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что трое россиян получили от участников СВО более восьми миллионов рублей.