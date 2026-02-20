Трое россиян получили от участников СВО более восьми миллионов рублей

В Волгоградской области задержали членов организованной преступной группы (ОПГ) за хищение у участников СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, трое членов ОПГ в период с 2025 года по 2026-й находили граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации, и склоняли их к передаче банковских карт, на которые происходили выплаты, положенные людям, заключившим контракт. Таким образом фигуранты убеждали пострадавших оформить на них право пользования расчетным счетом и пользования выплатами военнослужащим. От их действий пострадали три жителя региона. Сумма ущерба составила более восьми миллионов рублей.

Сотрудники управлений ФСБ и МВД по региону выявили и пресекли деятельность злоумышленников. В ходе обысков по месту жительства изъяты банковские карты, платежные поручения, доверенности и другие документы.

Продолжается выполнение комплекса следственных действий для установления всех пострадавших от преступной группы и других соучастников преступлений.

