Силовые структуры
12:27, 18 февраля 2026

Обманувшую экс-жен известных российских футболистов «королеву ставок» приговорили

В Москве суд приговорил к 4 годам «королеву ставок» Викторию Логецкую
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве суд приговорил к четырем годам колонии общего режима 29-летнюю «королеву ставок» Викторию Логецкую за многомиллионные аферы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Блогершу признали виновной по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Она взята под стражу в зале суда.

По версии следствия, в период с марта 2023 по февраль 2025 года осужденная убедила руководство компании, что имеет возможность за деньги организовать съемку рекламы и телевизионных передач с последующей их трансляцией на одном из телеканалов, что не соответствовало действительности. Получив 32 миллиона рублей, Логецкая своих обязательств не выполнила.

Также сообщалось, что она обманула бывших жен известных российских футболистов, а также московских бизнесменов. Некоторым блогер обещала разбогатеть на вложениях в спорт, другим — помощь в шоу-бизнесе. Однако своих обещаний Логецкая не выполняла.

Ранее в Москве гендиректора музыкального издательства «Джема» Андрея Черкасова отправили из СИЗО под домашний арест.

