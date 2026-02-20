Реклама

09:02, 20 февраля 2026Путешествия

Россиянин описал отдых в престижном отеле Египта словами «история о завышенных ожиданиях»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ahmed Fahmy / Reuters

Российский турист с семьей побывал в престижном отеле Шарм-эш-Шейха в Египте и описал свой отдых словами «история о завышенных ожиданиях». Своим мнением он поделился с блогом «Маршруты Выгодных Путешествий» на платформе «Дзен».

Россиянин по имени Игорь оплатил проживание в пятизвездочной гостинице Pickalbatros Aqua Park на 10 дней для взрослых и детей. Он отметил, что отель привлек его внимание из-за большого количества водных аттракционов. Однако по приезде путешественники разочаровались в своем выборе, так как большинство горок не работали.

«Главная проблема — вода ледяная. Подогрев есть только в нескольких бассейнах, а на самих горках нет. В итоге все гости набиваются в два плавательных комплекса, а огромный аквапарк стоит полупустой. Толкучка в теплой воде — сомнительное удовольствие», — отметил Игорь.

Также его не устроил номер с потертой мебелью. А халаты и тапочки гостям пришлось спрашивать у админисратора. При этом расчески, бритвы и шапочки для душа в отеле не предусмотрены. «Пляж в пятнадцати минутах езды, уставшие номера, однообразная еда и персонал, которому все равно. Отель может подойти тем, кому нужна территория с горками для детей и кто готов закрыть глаза на остальное», — заключил россиянин.

Ранее россиян предупредили о блокировках телефонов во время отдыха в Египте. Специалисты рассказали, что телефон могут заблокировать, даже если в нем хоть раз побывала египетская сим-карта, но владелец не прошел процедуру регистрации смартфона.

