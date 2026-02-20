Реклама

16:24, 20 февраля 2026

Молодой россиянин ради выживания сел в колонию

Житель Башкирии устал от поиска работы и специально совершил преступление
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Житель Башкирии совершил преступление и получил срок, чтобы больше не искать работу и жилье. Об этом сообщает UFA1.RU.

Молодой человек ранее судим не был, он только отслужил в армии и приехал в Уфу без денег, где хотел найти работу. Поиски ничего не дали, и он решил сесть в тюрьму. Для этого он забежал в отель с криками, что у него есть бомба, однако молодому человеку никто не поверил. Тогда он повторил свой план в аэропорту. Там он стал требовать полицию и переговорщиков.

Территорию оцепили, вещи молодого человека обыскали — взрывчатки в них не было. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, молодого человека отправили в СИЗО. Экспертиза подтвердила вменяемость фигуранта, а суд приговорил к трем годам двум месяцам колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что в Саратове житель попал под уголовное дело за копию спартанского меча.

