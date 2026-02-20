Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Россия
14:14, 20 февраля 2026Россия

Россиянка заявила о длящейся больше года травле сына-пятиклассника в школе

Травля в школе для пятиклассника из Копейска закончилась сотрясением мозга
Майя Назарова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жительница Копейска Челябинской области заявила о длящейся больше года травле в школе ее сына-пятиклассника. Россиянка в беседе с Ura.ru отметила, что последний конфликт закончился для ребенка сотрясением мозга.

Родительница пояснила, что учащегося травят и задирают одноклассники. При этом учителя, как утверждает женщина, предпочитают игнорировать ситуацию.

Семья обращалась в полицию, однако ребенка обвинили во вранье и пообещали возбудить против него дело по статье о хулиганстве, хотя часть нападений зафиксировали видеокамеры. Встречи с администрацией школы также ничего не дали, подметила мать.

Она подчеркнула, что на сына ополчились из-за оскорбительных рисунков. Родительница уверена, что ее мальчик не делал картинок. По ее мнению, автором рисунков является другой ребенок из класса. Сейчас в отношении матери и отца возбуждены дела за неисполнение родительских обязанностей. Они готовы провести экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Амурской области 14-летняя школьница зверски избила сверстницу на камеру.

