Россиянка пырнула сестру ножом после аналогичной сцены в фильме

Суд назначил условный срок жительнице Омска, ударившей сестру ножом в живот

Суд назначил 2,5 года условно жительнице Омска, которая ударила ножом в живот старшую сестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России.

Как установил суд, в тот роковой вечер две сестры 55 и 53 лет смотрели фильм и распивали алкоголь. Старшая сестра увидела на экране сцену с ножевым ранением и начала подначивать младшую, что та не способна ранить человека. Спустя некоторое время женщина поддалась на провокацию и ударила родственницу ножом в живот. Осознав, что произошло, она позвонила в скорую помощь.

Пострадавшую спасли, а в отношении младшей сестры возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

