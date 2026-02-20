Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:11, 20 февраля 2026Силовые структуры

Россиянка пырнула сестру ножом после аналогичной сцены в фильме

Суд назначил условный срок жительнице Омска, ударившей сестру ножом в живот
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд назначил 2,5 года условно жительнице Омска, которая ударила ножом в живот старшую сестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России.

Как установил суд, в тот роковой вечер две сестры 55 и 53 лет смотрели фильм и распивали алкоголь. Старшая сестра увидела на экране сцену с ножевым ранением и начала подначивать младшую, что та не способна ранить человека. Спустя некоторое время женщина поддалась на провокацию и ударила родственницу ножом в живот. Осознав, что произошло, она позвонила в скорую помощь.

Пострадавшую спасли, а в отношении младшей сестры возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее в Саратове возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя из-за самодельной копии спартанского меча.

