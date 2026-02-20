Реклама

03:02, 20 февраля 2026Забота о себе

Парам объяснили причины плохого секса в начале отношений

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Витор Мелло предупредил, что секс в начале отношений может казаться плохим. В разговоре с изданием Metropoles он объяснил причины, по которым несколько первых половых контактов зачастую приносят только разочарование.

Во-первых, по словам Мелло, негативно влияет на качество секса тревога партнеров. Также плохой интим он связал с чрезмерными ожиданиями, которые непременно возникают в начале отношений. В некоторых парах полностью отсутствует диалог, без которого невозможно согласовать желания и границы, отметил специалист.

Люди часто во время секса больше заботятся о том, чтобы угодить партнеру или соответствовать определенным стандартам, а не об удовольствии, добавил он. Такое притворство может привести к отчуждению. К тому же полное взаимопонимание не всегда возникает мгновенно.

«Секс — это также процесс построения отношений. Он включает в себя общение, доверие, умение слушать и адаптироваться к телу другого человека. Химия не всегда возникает сразу, но это не значит, что у отношений нет потенциала», — заключил Мелло.

Ранее сексолог Алина Мурзагалиева дала советы людям, которые потеряли интерес к сексу. Так, она призвала при появлении такой проблемы оценить уровень стресса и усталости.

