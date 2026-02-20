Реклама

16:21, 20 февраля 2026

Шесть мужчин расправились с секс-работницей и бросили ее в карьер

В Индии шесть мужчин убили пьяную секс-работницу и бросили ее тело в карьер
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

В городе Пуна, Индия, шестерых мужчин обвинили в расправе над 40-летней Шафей Салим Шейх. Об этом сообщает The Bridge Chronicle.

Останки женщины нашли в карьере на глубине 15-17 метров 10 февраля. Ее идентифицировали как секс-работницу. На теле остались следы избиения, поэтому полиция начала расследование. С помощью камер видеонаблюдения они вышли на шестерых подозреваемых. На допросе мужчины признались, что расправились с женщиной и бросили ее в карьер.

В ночь на 8 февраля трое мужчин увидели пьяную Шейх на улице. Они предложили ей поехать в дом в пригороде Катрадж, и она согласилась. Однако вместо этого они привезли ее на холм рядом с карьером. К ним присоединилось еще трое мужчин. Вместе они продолжили выпивать.

Вскоре Шейх спросила, почему ее так и не привезли в дом. Началась ссора, она быстро переросла в избиение, закончившееся смертью женщины. Испугавшись последствий, мужчины столкнули ее с обрыва.

Ранее сообщалось, что в штате Пенсильвания, США, 24-летнего Дилана Лэнга арестовали за расправу над сексуальным партнером матери. Он сам позвонил в 911 и признался в содеянном.

