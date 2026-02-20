В России отреагировали на удар ВСУ по территории школы в Запорожской области

Депутат Швыткин: Атака ВСУ по школе с 600 детьми показывает сущность Зеленского

В очередной раз президент Украины Владимир Зеленский показывает свою сущность, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школу в Запорожской области.

«Сегодня не чуждается ВСУ ничем, в том числе нанесением ударов по мирным жителям и даже детям. Это вопиющий факт, который должен быть подвергнут расследованию и осуждению со стороны мирового сообщества. И нужно отметить, что это еще раз подчеркивает то, что режим Зеленского никоим образом не настроен на проведение мирных переговоров и урегулирование украинского кризиса», — поделился депутат.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил о том, что ВСУ целенаправленно атаковали территорию местной школы, в которой на момент удара находилось 600 детей и 100 сотрудников учебного заведения.

По словам чиновника, вражеский беспилотник врезался в дерево во дворе учреждения, после чего произошла детонация. Взрыв повредил остекление и фасад школы. При этом, как отметил глава города, никто не пострадал. Ученики и сотрудники школы были эвакуированы.