Сооснователя ретейлера ASOS нашли без признаков жизни

Сооснователя ретейлера ASOS Квентина Гриффитса нашли без признаков жизни

Сооснователя британского онлайн-ретейлера одежды и косметики ASOS Квентина Гриффитса нашли без признаков жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 58-летний уроженец Лондона упал с балкона его расположенной на 17-м этаже квартиры в Паттайе, Таиланд. Сотрудники экстренных служб обнаружили миллионера на земле под окнами.

Правоохранители заявили, что признаков беспорядка внутри квартиры не обнаружено, однако добавили, что версия о насильственной смерти не исключена до проведения дополнительных судебно-медицинских экспертиз.

«Это настоящая загадка. Использовалась фраза "подозрительные обстоятельства", но мы пока ничего не знаем», — в свою очередь, рассказал The Sun близкий к семье Гриффитса источник.

Известно, что миллионер находился в состоянии затяжного конфликта с бывшей женой из Таиланда. Женщина обвинила его в краже 500 тысяч фунтов стерлингов из компании, которой они управляли вместе.

В прошлом году британца арестовали и допросили после того, как экс-избранница заявила, что он подделал документы для продажи земли и акций фирмы без ее ведома. Настаивавшего на своей невиновности Гриффитса отпустили после допроса, но расследование продолжилось.

В декабре 2024 года сообщалось, что в Испании в результате падения в ущелье не стало 71-летнего основателя сети магазинов одежды Mango Исака Андика.