Стала известна позиция Петросян в обновленном рейтинге ISU

Фигуристка Петросян занимает 34-е место в обновленном рейтинге ISU

Стала известна позиция российской фигуристки Аделии Петросян в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Она приведена на официальном сайте организации.

Лидирует в рейтинге американка Алиса Лю. На втором и третьем местах расположились японки Каори Сакамото и Монэ Тиба.

Аделия Петросян занимает в списке 34-е место. Она стала шестой по итогам короткой и произвольной программ на Олимпиаде. Во время проката произвольной программы 18-летняя россиянка упала на четверном тулупе. В сумме фигуристка набрала 214,53 балла.

Победительницей соревнований стала Лю, она набрала 226,79 балла. Второе место с результатом 224,90 балла заняла Сакамото. Третьей стала ее соотечественница Ами Накаи, в активе которой 219,16 балла.