Стали известны три страны для отдыха на 23 февраля среди россиян

РСТ: Россияне посетят Турцию, ОАЭ и Китай на 23 февраля

Стали известны три популярные страны для отдыха на 23 февраля среди россиян — ими стали Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Китай. Это следует из статистики по билетам, подготовленной аналитиками компании «Мой Агент», входящей в Российский союз туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что в 2026 году День защитника Отечества в России выпал на понедельник. Это означает, что соотечественников ждут длинные трехдневные выходные. По данным сервиса, в Турцию отправится треть пассажиров — 28 процентов, в ОАЭ — 18 процентов россиян, а Китай на 23 февраля посетят 13 процентов отдыхающих из России.

Согласно аналитике, внутри страны самыми популярными направлениями для путешествий в День защитника Отечества стали Москва, где проведут праздник 27 процентов россиян, Санкт-Петербург (16 процентов) и Мурманск (12 процентов), который вошел в тройку лидеров впервые в 2026 году.

Ранее стало известно, что российские туристы решили провести февральские и мартовские праздники в двух курортных странах — Египте и ОАЭ. Они оказались лидерами по спросу на 14 февраля, а также с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта, несмотря на низкий сезон.