Стало известно о разговоре Кулебы и Байдена за два дня до СВО

Кулеба и Байден 22 февраля 2022 года общались в Вашингтоне

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за два дня до начала специальной военной операции (СВО), 22 февраля 2022 года, в Вашингтоне общался с действующим тогда президентом США Джо Байденом. Об этом пишет The Guardian.

«Одним из украинских чиновников, который знал, что произойдет, был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 22 февраля он ездил в Вашингтон на встречи, и тамошние сотрудники разведки показали ему точные места, где российские танки прогревали двигатели и ожидали пересечения границы», — говорится в публикации.

Уточняется, что после этого глава внешнеполитического ведомства Украины был приглашен на встречу с Байденом. Дискуссия с американским президентом была «мрачной». По информации The Guardian, она напоминала беседу врача с пациентом.

Также стало известно, что Байден звонил президенту России Владимиру Путину в 2021 году. Поводом стали встревожившие его данные американских разведывательных служб об Украине.