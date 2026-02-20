Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 20 февраля 2026Россия

Стало известно о смерти нашедшего место захоронения семьи Романовых историка

На Урале сообщили о смерти Авдонина, нашедшего место захоронения семьи Романовых
Майя Назарова

Фото: Семехин Анатолий / Фотохроника ТАСС

В Свердловском областном краеведческом музее сообщили о смерти ученого Александра Авдонина, нашедшего место захоронения царской семьи Романовых. Историку было 93 года, об этом стало известно порталу Е1.ru.

На Урале рассказали, что Авдонин совершил свое открытие еще в 1979 году вместе с писателем и сценаристом Гелием Рябовым. 12 лет специалист хранил эту тайну.

«С 1993 года он занимал должность старшего научного сотрудника музея, в 2006 году стал заведующим отделом истории династии Романовых, созданным в нашем музее», — отметили в пресс-службе.

По инициативе Авдонина в Свердловском областном краеведческом музее появился зал памяти династии Романовых.

Работы Авдонина хранятся в фондах Свердловского областного краеведческого музея и в экспозиции «Дом Романовых и Урал», где ему посвящен отдельный раздел, увековечивающий его имя.

С семьей Романовых расправились в ночь на 17 июля 1918 года. Последним пристанищем русского императора Николая II с семьей и прислугой стал Ипатьевский дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 процентов необычный груз». Неопознанный самолет из США оказался над территорией России. Что об этом известно?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Россиян предупредили о подорожании сезонных услуг для автомобилей

    Вероятность проведения выборов на Украине в условиях конфликта оценили

    Минобороны отчиталось о нанесенных по Украине массированных ударах

    Украина захотела переубедить Трампа в одном вопросе

    Путин пообщался с Набиуллиной

    Названы самые популярные бренды смартфонов

    Толкающие автобус москвичи попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok