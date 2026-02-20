Стало известно о смерти нашедшего место захоронения семьи Романовых историка

На Урале сообщили о смерти Авдонина, нашедшего место захоронения семьи Романовых

В Свердловском областном краеведческом музее сообщили о смерти ученого Александра Авдонина, нашедшего место захоронения царской семьи Романовых. Историку было 93 года, об этом стало известно порталу Е1.ru.

На Урале рассказали, что Авдонин совершил свое открытие еще в 1979 году вместе с писателем и сценаристом Гелием Рябовым. 12 лет специалист хранил эту тайну.

«С 1993 года он занимал должность старшего научного сотрудника музея, в 2006 году стал заведующим отделом истории династии Романовых, созданным в нашем музее», — отметили в пресс-службе.

По инициативе Авдонина в Свердловском областном краеведческом музее появился зал памяти династии Романовых.

Работы Авдонина хранятся в фондах Свердловского областного краеведческого музея и в экспозиции «Дом Романовых и Урал», где ему посвящен отдельный раздел, увековечивающий его имя.

С семьей Романовых расправились в ночь на 17 июля 1918 года. Последним пристанищем русского императора Николая II с семьей и прислугой стал Ипатьевский дом.