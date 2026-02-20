Реклама

21:27, 20 февраля 2026Забота о себе

Судмедэксперт описал один случай из практики фразой «сбежался весь морг»

Судмедэксперт Решетун за 25 лет работы впервые при вскрытии нашел бычьего цепня
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Павел Костин / YouTube

Судмедэксперт Алексей Решетун рассказал один случай из своей практики и описал его фразой «сбежался весь морг». Эта история прозвучала в его интервью для YouTube-канала блогера Павла Костина.

Как заявил Решетун, однажды при вскрытии человека он нашел внутри бычьего цепня. Этот крупный паразит, длина которого составляет несколько метров, встречается настолько редко, что специалист с ним столкнулся впервые за 25 лет практики. Как добавил Решетун, бычий цепень после смерти человека тоже сразу же умирает.

Чтобы посмотреть на эту уникальную находку, сбежался весь морг, отметил врач. По словам судмедэксперта, его коллеги за десятилетия работы тоже никогда не видели ничего подобного.

Ранее патологоанатом Айгуль Бекишева рассказала о самом пугающем случае из своей практики. Так, однажды она увидела четырехлетнего ребенка с окружностью головы почти один метр.

