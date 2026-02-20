Реклама

Из жизни
05:00, 20 февраля 2026

Тигры напали на двух братьев-рыбаков с разницей в неделю

В Индии тигры напали на братьев-рыбаков в одном лесу с разницей в неделю
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Setta Sornnoi / Shutterstock / Fotodom

В мангровом лесу Сундарбан, Индия, два нападения тигров на двух братьев зафиксировали с разницей в неделю. Об этом пишет The Telegraph India.

Первый инцидент произошел 28 января. В этот день 40-летний Санурам Бхакта отправился ловить крабов. Он и еще восемь рыбаков добрались до нужного острова на лодках и стали расставлять там ловушки. Их работу прервал тигр. Он выбежал на друзей из-за кустов и напал на Санурама. Хищник сломал ему ребра, схватил за правую руку и потащил в лес.

Мужчине решили помочь его друзья: они принялись избивать тигра палками и ветками. «Некоторые удары пришлись и на меня», — вспомнил Санурам. В конце концов хищник оставил его. Мужчину госпитализировали. Ему удалось выжить. Сейчас он ожидает операции.

Спустя неделю подобное происшествие произошло с его 37-летним братом Бану. Он также отправился в мангровый лес за крабами. По словам пострадавшего, набросившийся на него тигр встал перед ним на две лапы и бил его когтями. «Он также укусил меня за руку», — добавил Бану.

Как и его брату, мужчине помогли друзья, с которыми он рыбачил. Они избили тигра и не дали ему утащить Бану в кусты. После они отнесли раненого в лодку и доставили в больницу.

Братья рассказали, что уже много лет охотятся на крабов в Сундарбане и не один раз видели тигров вблизи, но до этого ни разу не подвергались нападению. Представители лесного департамента отметили, что Бану и Санурман находились в лесу незаконно — рыбалка и охота на крабов там запрещена.

Тем не менее Ассоциация по защите демократических прав поддержала братьев. Организация заявила, что Бану и Санурману приходится рисковать, поскольку им больше нечем зарабатывать на жизнь.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина пошел ловить крабов в заповедник Сундарбан и стал жертвой тигра. Хищник утащил его в чащу.

