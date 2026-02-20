Трамп сообщил о наличии альтернатив отмененным пошлинам

Трамп сообщил о наличии альтернатив признанным незаконными пошлинам

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен прибегнуть к альтернативным и более мощным инструментам, которые заменят признанные незаконными Верховным судом импортные пошлины. Он высказался об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, зарубежные государства, обдиравшие США годами, «теперь в восторге». «Они так счастливы, что танцуют на улицах, но могу вас заверить, что они не будут танцевать долго», — добавил он.

«Теперь будут использованы альтернативы, чтобы заменить то, что было ошибочно отвергнуто судом. У нас имеются альтернативы, более мощные альтернативы», — сообщил американский лидер.

Трамп также назвал решение Верховного суда по пошлинам глубоко разочаровывающим.

Ранее Верховный суд США признал незаконными введенные администрацией Трампа масштабные импортные пошлины, что может привести к возврату десятков миллиардов долларов импортерам.