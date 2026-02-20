Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 20 февраля 2026Мир

Трамп сообщил о наличии альтернатив отмененным пошлинам

Трамп сообщил о наличии альтернатив признанным незаконными пошлинам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен прибегнуть к альтернативным и более мощным инструментам, которые заменят признанные незаконными Верховным судом импортные пошлины. Он высказался об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, зарубежные государства, обдиравшие США годами, «теперь в восторге». «Они так счастливы, что танцуют на улицах, но могу вас заверить, что они не будут танцевать долго», — добавил он.

«Теперь будут использованы альтернативы, чтобы заменить то, что было ошибочно отвергнуто судом. У нас имеются альтернативы, более мощные альтернативы», — сообщил американский лидер.

Трамп также назвал решение Верховного суда по пошлинам глубоко разочаровывающим.

Ранее Верховный суд США признал незаконными введенные администрацией Трампа масштабные импортные пошлины, что может привести к возврату десятков миллиардов долларов импортерам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа, которые принесли стране десятки миллиардов. Теперь эти деньги могут вернуть

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    В США дали Зеленскому совет перед встречей с Путиным

    Трамп сообщил о наличии альтернатив отмененным пошлинам

    В США признали тесную связь экономики России с мировой

    Россиянам назвали тонкости выбора тихих шин для автомобиля

    Военкомы на Украине придумали уловку с таксистами

    МВД сообщило о сервисах пробива в Telegram для сбора данных о военных

    В зоне СВО ликвидирован чемпион Украины по кикбоксингу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok