Трампу предрекли дальнейшее давление со стороны политического класса США

Практически большинство так называемого политического класса США пытается все делать, чтобы максимально затормозить любые инициативы президента Дональда Трампа, рассказал политолог Виктор Мизин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее сообщалось, что Верховный суд США признал превышением полномочий введенные президентом США Дональдом Трампом под предлогом закона о чрезвычайном положении импортные пошлины.
«Трамп любит играть в политику тарифов, над которой многие смеются. Но пока в отношении многих других стран она была действенной. Что касается России, мне кажется, у него есть некоторое раздражение в связи с тем, что его так называемые миротворческие инициативы, которые связаны с конфликтом на Украине, практически ни к чему не ведут. Ну и понятно, что практически большинство политического класса США пытается максимально затормозить любые инициативы Трампа», — объяснил Мизин.
Эксперт добавил, что попытки противостоять инициативам Трампа касаются и России, и внутренних проблем, и отношений с другими странами. Его обвиняют в том, что он вообще взорвал всю внешнюю политику и дипломатию Соединенных Штатов, добавил политолог. Он также добавил, что давление на Трампа, в том числе и судебной власти, продолжится, однако это не стоит воспринимать как судьбоносное явление.
2 апреля Трамп объявил о решении ввести пошлины на все товары, которые поставляются в США, за исключением тех, что представляют критическую важность для производства и нацбезопасности. Тарифы для государств составили как минимум 10 процентов, а для некоторых стран — 49 процентов.