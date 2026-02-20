Реклама

В России назвали знаковым решение Верховного суда США против Трампа

Депутат Журавлев: В США поставили под вопрос внешнеэкономическую политику Трампа
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Решение Верховного суда США стало знаковым, потому что ставит под сомнение не просто отдельные указы, а саму философию внешнеэкономической политики президента Дональда Трампа, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Верховный суд США признал превышением полномочий введенные президентом США Дональдом Трампом под предлогом закона о чрезвычайном положении импортные пошлины.

Депутат отметил, что американский лидер пользовался тарифной политикой как дубиной, чтобы заставить себе подчиниться другие государства, однако решением суда это орудие выбили у него из рук. Теперь, по его словам, подобные репрессионные оковы можно будет не исполнять, поскольку их всегда можно отменить.

«Решение суда, конечно, не коснется всех пошлин, речь идет о тех, что введены были в нынешний президентский срок. Это прежде всего направленные против Китая, Канады, Мексики. В силе останутся тарифы, у которых другое юридическое обоснование — к примеру, введенные по итогам расследования министерства торговли на сталь, алюминий, автомобили», — объяснил парламентарий.

Депутат добавил, что судебное решение вступает в силу немедленно, но главный вопрос — это возврат уже уплаченных денег. Он объяснил, что за время действия пошлин бюджет США собрал, по разным оценкам, более 159 миллиардов долларов. И если пошлины признаны незаконными, импортеры имеют право требовать возмещения.

Минфин США уже бьет тревогу, называя это «финансовым крахом» и «катастрофой» для бюджета, так как выплаты могут составить десятки или даже сотни миллиардов долларов

Алексей Журавлевдепутат

«ФРС (Федеральная резервная система— прим. «Ленты.ру») вряд ли поспешит с действиями. Скорее всего, она займет выжидательную позицию, наблюдая за тем, как быстро бизнес адаптируется к новым ценам и какова будет реакция потребителей. Рынки же отреагировали мгновенно: фондовые индексы уже показали уверенный рост на новостях о первых победах в судах, и эта тенденция продолжится», — заключил Журавлев.

2 апреля Трамп объявил о решении ввести пошлины на все товары, которые поставляются в США, за исключением тех, что представляют критическую важность для производства и нацбезопасности. Тарифы для государств составили как минимум 10 процентов, а для некоторых стран — 49 процентов.

