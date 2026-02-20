Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 20 февраля 2026Путешествия

Тревел-блогерша рассказала о пугающих россиян особенностях жизни в США

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Pressfoto / Freepik

Российская тревел-блогерша побывала в США и узнала о пугающих россиян особенностях жизни в этой стране. Об этом она рассказала своим подписчикам в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По мнению автора материала, для выросших в Российской Федерации граждан непривычно наблюдать за жизнью простых американцев. Так, часть населения Америки предпочитает жить на пособия от государства и не работать. Но россияне находят это непривлекательным — они привыкли самостоятельно обеспечивать семью.

Материалы по теме:
Виза в США в 2026 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2026 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
13 января 2026
«Казалось, что это ребенок-алкаш, а я взрослая 30-летняя женщина» Как совместный отпуск разрушает отношения?
«Казалось, что это ребенок-алкаш, а я взрослая 30-летняя женщина»Как совместный отпуск разрушает отношения?
11 декабря 2025

При этом жители Штатов «легче» относятся к своим аппаратаментам. «Для них аренда квартиры на протяжении всей жизни — обычное явление. У них нет такой навязчивой идеи обязательно купить собственное жилье, как у нас», — объяснила туристка.

Также власти Америки не обеспечивают трудящихся обязательными отпусками или оплачивыемыми больничными листами — эта функция закрепляется за работодателями. То же касается и декретных отпусков для матерей. «Многие женщины возвращаются к работе достаточно быстро, а уход за ребенком доверяют няням. Для нас это выглядит жестко и непривычно, ведь в России декретный отпуск — нормальная и ожидаемая часть жизни», — напомнила женщина.

Помимо отсуствия беслатной медицины, граждане Соединенных Штатов спокойно относятся к лишнему весу, предпочитая не избавляться от избыточных килограммов, а адаптировать под себя среду: они создают более широкие кресла, специальные тележки для людей с ожирением и развивают инфраструктуру под них. А к семейной жизни американцы могут идти «годами» — чаще всего они состоят в свободных отношениях без обязательств.

Ранее россиянка описала жизнь пенсионеров в Европе фразой «нам есть чему поучиться». В первую очередь автор публикации отметила, что пожилые европейцы умеют жить для себя, а не для детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Политолог заявил о расколе и конфронтации в Евросоюзе

    Биолог рассказал о самых полезных фруктах в феврале

    Тревел-блогерша рассказала о пугающих россиян особенностях жизни в США

    Российский боец рассказал о подготовке ВСУ в Запорожской области

    Названы главные проблемы внедорожника Jetour

    Названо число находившихся на борту пропавшего вертолета человек

    Тигры напали на двух братьев-рыбаков с разницей в неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok