Тревел-блогерша рассказала о пугающих россиян особенностях жизни в США

Российская тревел-блогерша побывала в США и узнала о пугающих россиян особенностях жизни в этой стране. Об этом она рассказала своим подписчикам в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По мнению автора материала, для выросших в Российской Федерации граждан непривычно наблюдать за жизнью простых американцев. Так, часть населения Америки предпочитает жить на пособия от государства и не работать. Но россияне находят это непривлекательным — они привыкли самостоятельно обеспечивать семью.

При этом жители Штатов «легче» относятся к своим аппаратаментам. «Для них аренда квартиры на протяжении всей жизни — обычное явление. У них нет такой навязчивой идеи обязательно купить собственное жилье, как у нас», — объяснила туристка.

Также власти Америки не обеспечивают трудящихся обязательными отпусками или оплачивыемыми больничными листами — эта функция закрепляется за работодателями. То же касается и декретных отпусков для матерей. «Многие женщины возвращаются к работе достаточно быстро, а уход за ребенком доверяют няням. Для нас это выглядит жестко и непривычно, ведь в России декретный отпуск — нормальная и ожидаемая часть жизни», — напомнила женщина.

Помимо отсуствия беслатной медицины, граждане Соединенных Штатов спокойно относятся к лишнему весу, предпочитая не избавляться от избыточных килограммов, а адаптировать под себя среду: они создают более широкие кресла, специальные тележки для людей с ожирением и развивают инфраструктуру под них. А к семейной жизни американцы могут идти «годами» — чаще всего они состоят в свободных отношениях без обязательств.

