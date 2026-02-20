Украинец бросил гранату в полицейских

В Сторожинце мужчина бросил гранату в полицейских

В Сторожинце (Черновецкая область) мужчина бросил гранату в полицейских. Об этом сообщила Нацполиция Украины в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 февраля в 22:50 по местному времени (23:50 по московскому времени). Мужчина бросил гранату в сторону полицейского автомобиля.

«В результате взрыва двое полицейских получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее во Львовской области Украины неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в России). Также он кинул страйкбольную гранату.