17:41, 20 февраля 2026МирЭксклюзив

В ЕС увидели угрозу в ускоренном принятии Украины

Депутат ЕП Тышка указал на угрозы от ускоренного принятия Украины в ЕС
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Планы ускоренного вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в 2027 году напрямую угрожают внутреннему единству объединения. С таким заявлением выступил депутат Европейского парламента (ЕП) Станислав Тышка в соответствующем депутатском запросе, с текстом документа ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

«Это попытка подорвать единообразие статуса членства, установленное в статье 49 Договора о Европейском союзе, и создать привилегированный "ускоренный" путь к вступлению», — подчеркивается в запросе.

Тышка прокомментировал сообщения о планах ускоренного принятия Украины в Евросоюз в 2027 году и указал на попытку поставить Киев в привилегированное положение по отношению к нынешним государствам-членам объединения, которые будут должны нести полное бремя регулирования и финансовых обязательств. Политик также призвал Европейскую комиссию объяснить, почему Брюссель намерен внести изменения в процедуру вступления в обход действующих правил и без ратификации национальными парламентами.

«Почему комиссия планирует предоставить Украине экономические и финансовые выгоды членства без предварительного выполнения требований законодательства союза?» — задался вопросом парламентарий.

27 января президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять страну в объединение в 2027 году, назвав такой шаг одной из ключевых гарантий безопасности для Киева. В ответ канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил такой сценарий и назвал его нереалистичным.

