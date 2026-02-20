Реклама

Бывший СССР
10:41, 20 февраля 2026Бывший СССР

В Азербайджане прокомментировали инцидент с охраной Алиева в Вашингтоне

Minval: Инцидент с охраной Алиева в Вашингтоне был провокацией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

Инцидент с охраной президента Азербайджана Ильхама Алиева, которую обвинили в нападении на протестующих в Вашингтоне, был провокацией радикальной оппозиции. Об этом заявило азербайджанское издание Minval.

«Во время участия азербайджанского руководства в мероприятии группа радикально настроенных лиц попыталась устроить скандал. Кричали оскорбительные лозунги, вели себя агрессивно, пробовали прорваться на охраняемую территорию отеля», — говорится в публикации.

Утверждается, что охрана Алиева действовала совместно с полицией Вашингтона.

Ранее стало известно, что охрана президента Алиева якобы напала на протестующих в Вашингтоне за свободу азербайджанских политзаключенных. Сообщалось, что полиция Вашингтона передала информацию о нападении в Госдепартамент США.

