08:46, 20 февраля 2026Бывший СССР

Охрана Алиева прилетела в Вашингтон и не стала церемониться с протестующими

WP: В США охрана Алиева напала на протестующих за свободу политзаключенных
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Охрана президента Азербайджана Ильхама Алиева напала на протестующих в Вашингтоне за свободу азербайджанских политзаключенных. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

«Протестующие, выступающие за освобождение политических заключенных в Азербайджане, заявили, что 19 февраля днем на них напали телохранители президента Ильхама Алиева возле отеля Waldorf Astoria в Вашингтоне, в нескольких кварталах от Белого дома», — говорится в публикации.

Полиция Вашингтона передала информацию о нападении в Госдепартамент. Посольство Азербайджана в США не ответило на запрос журналистов о комментарии по поводу обвинений.

Ранее в ходе заседания Совета мира президент США Дональд Трамп заявил, что научился говорить слово «Азербайджан» красиво в присутствии Алиева.

