В Европе пришли в ярость от провала разведки в 2022 году

Европейские спецслужбы были в ярости из-за того, что не смогли предвидеть конфликт на Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
«Вся суть разведывательной службы заключается в том, чтобы предсказывать, когда начнется следующий военный конфликт. И мы полностью все испортили», — заявил изданию неназванный европейский офицер.
По словам собеседника журнала, европейские спецслужбы были в ярости из-за собственного провала. Они также настаивали на проведении внутреннего расследования того, что можно было сделать лучше в тот период времени.
Ранее стало известно, что бывший президент США Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину в 2021 году из-за встревоживших его данных американских разведывательных служб об Украине.