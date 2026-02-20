В Европе пришли в ярость от провала разведки в 2022 году

The Guardian: Европейская разведка пришла в ярость от своего провала в 2022 году

Европейские спецслужбы были в ярости из-за того, что не смогли предвидеть конфликт на Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

«Вся суть разведывательной службы заключается в том, чтобы предсказывать, когда начнется следующий военный конфликт. И мы полностью все испортили», — заявил изданию неназванный европейский офицер.

По словам собеседника журнала, европейские спецслужбы были в ярости из-за собственного провала. Они также настаивали на проведении внутреннего расследования того, что можно было сделать лучше в тот период времени.

Ранее стало известно, что бывший президент США Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину в 2021 году из-за встревоживших его данных американских разведывательных служб об Украине.