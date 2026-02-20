Реклама

Россия
08:37, 20 февраля 2026Россия

В Госдуме назвали «воем на луну» ультиматум главы евродипломатии к России

Депутат Госдумы Белик заявил, что Каллас живет вне политики планеты Земля
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Ультиматум верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас к России — это «вой на луну» от злости и политического бессилия. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Ранее Каллас распространила среди стран Евросоюза список требований к России по Украине. Так, она настаивает на том, что если Киев должен ограничить численность своих войск или вывести их из некоторых районов, то «Москва должна сделать то же самое». Неназванные европейские дипломаты, в свою очередь, отметили, что перечень представляет собой очень «максималистский взгляд ЕС».

По мнению Белика, глава евродипломатии «живет вне политики планеты Земля». Депутат считает, что ультиматум Каллас показывает ее невежество и отсутствие понимания происходящего в мире. «Главный дипломат ЕС, видимо, заблудилась в трех соснах политической обстановки на планете», — сказал парламентарий.

Глава евродипломатии не понимает, что ЕС выпал из переговорного процесса, добавил Белик. «Кая Каллас, по сути, пишет письма на "деревню дедушке", а точнее, самой себе, потому что никто ее творчество всерьез не воспринимает», — констатировал он.

В Кремле также отреагировали на ультиматум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что работа Каллас не является лучшим периодом для европейской дипломатии.

