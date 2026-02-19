Реклама

Кремль ответил на ультиматумы Каи Каллас к России

Песков: Полномочия Каллас не являются золотым веком дипломатии Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Работа верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас не является лучшим периодом для европейской дипломатии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ультиматумы Каллас к России. Его ответ на соответствующий вопрос приводит в своем Telegram журналист Павел Зарубин.

«Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются золотым веком дипломатии для Европейского континента», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Каллас распространила среди стран сообщества список требований в адрес России по Украине. В частности, дипломат настаивает на том, что если Киев должен ограничить численность своих войск или вывести их из некоторых районов, то «Москва должна сделать то же самое».

