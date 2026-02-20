Стратегия Евросоюза (ЕС) по затягиванию конфликта на Украине окажется проигрышной. Об этом заявил бывший первый замглавы МИД Индии Канвал Сибал в соцсети Х.
По его словам, лидеры западных стран усвоили нарратив о том, что Россия якобы потерпела поражение в украинском конфликте и что ее экономика и демографическая ситуация находятся в упадке. «Именно Украина сейчас находится в отчаянном положении, а европейская стратегия теперь лишилась уверенности и даже запутана прямыми обращениями [президента США Дональда] Трампа к [президенту России Владимиру] Путину», — сообщил он, отреагировав на материал Reuters о невозможности завершения конфликта на Украине в 2026 году.
Дипломат также отметил, что страны Европы ошибочно полагают, что они заставят Россию пойти на уступки, пока США настраивают украинского лидера на завершение конфликта «на реалистичных» условиях.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во взрыве газопровода «Северный поток» и остановке нефтепровода «Дружба».