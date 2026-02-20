В Латинской Америке поддержали возрождение Трампом политики «большой дубинки»

В Латинской Америке поддержали возрождение США политики «большой дубинки»

Латинская Америка выиграет от более активного участия президента США Дональда Трампа в делах региона. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Парагвая Сантьяго Пенья.

«Когда появилась новая стратегия нацбезопасности и заговорили о возрождении доктрины Монро, я думаю, это хорошая идея», — сказал Пенья после встречи с американским госсекретарем Марко Рубио. Он уточнил, что речь идет не о колонизации, а о партнерстве.

Доктрина Монро, провозглашенная в XIX веке, подразумевала политику влияния США в Западном полушарии. Позже ее дополнила политика «большой дубинки» Теодора Рузвельта, допускавшая решение международных споров и защиту интересов США в Латинской Америке через демонстрацию силы и готовность к военному вмешательству.

Ранее Трамп в интервью Fox News описал собственную «доктрину Донро». По словам политика, доктрину Монро переименовали в доктрину Донро в его честь. Американский внешнеполитический курс предполагает обеспечение безопасности в Западном полушарии.