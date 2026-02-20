В Музее Победы открылась выставка «Золотые звезды» ко Дню защитника Отечества

На выставке в Музее Победы представили 20 портретов советских полководцев

В Музее Победы открылась художественная выставка «Золотые звезды», посвященная военачальникам Великой Отечественной войны. Событие приурочили ко Дню защитника Отечества.

«Мы хорошо понимаем, что золотые звезды на погонах, как и золотые звезды Героев Советского Союза, нужно было заслужить. Ценой невероятной доблести и героизма, стальной воли и мужества, стратегического мышления и феноменальной трудоспособности», — заявил, открывая выставку, генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

Эти качества, по его словам, проявлялись во время руководства наступательными операциями, командования фронтами, решительными действиями на передовой и грамотной организацией работы в тылу. Это была действительно всенародная Победа, завоеванная благодаря полководческому таланту и политической мудрости героев этой выставки.

«Искренне благодарю всех, кто участвовал в ее создании, кто сегодня с нами. Поздравляю с наступающим Днем защитника Отечества!» — подчеркнул Школьник.

На выставке представлено более 20 полотен из собрания Музея Победы, созданных именитыми художниками. Эти картины запечатлели военачальников Советского Союза как в парадном обмундировании, так и в рабочей обстановке.

Гости увидят портреты Иосифа Сталина, Климента Ворошилова, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Семена Буденного и Алексея Антонова. Выставка дополнена картинами, изображающими полководцев на Параде Победы, а также на заседаниях Генерального штаба.

Центральной картиной выставки стало монументальное полотно «Наша Победа!» размером 5 на 3 метра. Художник Олег Маслов создал коллективный образ поколения победителей — изобразил не только полководцев Победы во главе с Иосифом Сталиным, но и солдат разных родов войск, ополченцев, рабочих, конструкторов, женщин, детей и стариков.

В торжественной церемонии открытия выставки также приняли участие потомки полководцев — правнучка Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова Варвара Ерохина, внук Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна Иван Баграмян, внук Маршала Советского Союза Леонида Говорова Леонид Говоров и другие гости.

Rambler&Co — стратегический информационный партнер Музея Победы.

