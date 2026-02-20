В Раде призвали к отставке Зеленского после события в США

Гончаренко призвал к отставке Зеленского на фоне доклада в конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку после доклада конгрессу США по коррупционной схеме с участием близких знакомых украинского лидера. К этому призвал в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«В отчете конгресса указано, что бизнес-партнер Зеленского причастен к коррупции в "Энергоатоме". Вы понимаете, что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка», — заявил нардеп.

Он также выразил уверенность, что Зеленский пытается затягивать переговоры и пытается выторговать для себя лучшие условия, дожидаясь осенних выборов в конгресс США.

О том, что аудиторы Пентагона выявили коррупцию и присвоение средств среди соратников украинского лидера Владимира Зеленского, стало известно в пятницу, 20 февраля. В докладе в конгресс США, в частности, речь шла о завышении цен на военную технику и об откатах в компании «Энергоатом».