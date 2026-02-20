Реклама

04:40, 20 февраля 2026Мир

Пентагон рассказал о коррупции среди соратников Зеленского

Евгений Силаев
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Аудиторы Пентагона выявили коррупцию и присвоение средств среди соратников украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

«Украинские правоохранительные структуры выявили случаев коррупции правительственными чиновниками более чем на 100 миллионов долларов», — говорится в документе.

В частности, речь идет о завышении цен на военную технику и об откатах в компании «Энергоатом».

10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Позднее стало известно, что бизнесмен бежал из страны. Сейчас он находится в Израиле.

