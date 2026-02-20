Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:23, 20 февраля 2026Россия

В России назвали виновных в отсутствии мирного соглашения по Украине

Экс-премьер России Степашин: Саммит на Аляске мог привести к миру, если бы не ЕС
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Сергей Степашин

Сергей Степашин. Фото: Global Look Press

Достичь мирного соглашения по Украине можно было уже после саммита Россия — США на Аляске, однако этому помешал Европейский союз (ЕС). С таким мнением в беседе с ТАСС выступил бывший российский премьер Сергей Степашин.

Как отметил Степашин, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп прекрасно друг друга понимают, и на Аляске был совершен прорыв. «Если бы не Европа, обнаглевшая совершенно, то я полагаю, что мир-то был бы установлен, на самом деле», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Европа постоянно мешает США в достижении мирного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше украинских беженцев лишили льгот, в Чехии недовольны обилием украинской речи. Как меняется отношение Европы к украинцам?

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Первая медаль России, роковое падение Петросян, порноактриса пообещала лыжнику секс-марафон. Как прошел 13-й день Олимпиады

    В России назвали виновных в отсутствии мирного соглашения по Украине

    Украинец бросил гранату в полицейских

    В Генштабе заявили о переходе инициативы в зоне СВО к ВС России

    США возобновили закупку редкоземельных металлов у России

    Петросян осталась без медали на Олимпиаде-2026

    Врач оценил утверждение о влиянии каждого полового партнера женщины на будущих детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok