Россия
13:10, 20 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили признание Пентагоном превосходства ВС России над ВСУ

Депутат Колесник: США знали о превосходстве ВС России над Украиной изначально
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В разведывательной службе Пентагона изначально знали о превосходстве Вооруженных сил (ВС) России над украинской армией, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее разведывательное управление Пентагона отметило превосходство Российской армии над Вооруженными силами Украины (ВСУ) практически во всех аспектах. Об этом говорится в подготовленном для Конгресса США докладе, документ опубликован на сайте оборонного ведомства.

Депутат отметил, что американские власти всегда знали о превосходстве России, а потому сейчас просто констатируют этот факт и пытаются надавить на Украину. По мнению парламентария, президент Дональд Трамп хочет завершить сделку по мирному урегулированию, но по-другому у него пока не получается.

«Вот таким информационным давлением Трамп просто пытается оказать на руководство Украины определенное давление. В США комплексно подходят к вопросу мирного урегулирования. Они уже привыкли, что им подчиняются все по первому окрику, но в случае с конфликтом на Украине такой метод у них не заходит. Они были уверены в своих силах, что все будет нормально. Но сейчас уже у них не осталось никаких иллюзий на этот счет», — прокомментировал Колесник.

Ранее главный редактор Business New Europe Бен Арис заявил, что Россия значительно превосходит Европу и Украину по объемам производства в оборонительной сфере. Чтобы догнать Москву, Европе потребуются годы.

