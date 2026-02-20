В Пентагоне отметили превосходство Российской армии над ВСУ

Разведывательное управление Пентагона отметило превосходство Российской армии над Вооруженными силами Украины (ВСУ) практически во всех аспектах. Об этом говорится в подготовленном для Конгресса США докладе, с документом ознакомилось ТАСС.

Отмечается, что по состоянию на декабрь 2025 года Вооруженные силы (ВС) России «сохраняли общее преимущество над ВСУ по ключевым боевым показателям».

«Превосходство России в наземных войсках позволяет ей вести непрерывные наступательные операции в высоком темпе», — говорится в докладе.

Согласно оценкам управления, Российская армия обладает преимуществом в артиллерийских и ракетных системах, а также превосходит ВСУ с точки зрения логистики, возможности формирования новых подразделений и защиты сил в тыловых районах.

Параллельно с этим подчеркивается, что украинская армия испытывает трудности с количеством систем противовоздушной обороны и истребителей F-16.

Ранее главный редактор Business New Europe Бен Арис заявил, что Россия значительно превосходит Европу и Украину по объемам производства в оборонительной сфере. Чтобы догнать Москву, Европе потребуются годы.