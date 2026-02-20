Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

14:01, 20 февраля 2026Экономика

В России отреагировали на сообщения о росте цен на яйца

Глава АКОРТ Богданов счел единичными сообщения поставщиков о росте цен на яйца
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Предупреждения поставщиков о резком росте оптовых цен на яйца носят единичный характер, это — не массовое явление. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его слова приводит ТАСС.

Он подтвердил, что в феврале некоторые поставщики действительно предупредили розничные цены о пересмотре своей ценовой политики. Однако такого рода сообщения не стали множественными, пояснил Богданов. «Такие обращения не носят массового и системного характера», — констатировал глава профильного объединения.

Наценка торговых сетей на куриные яйца «первой цены» в прошлом году в среднем держалась в отрицательной зоне, добавил он. В настоящее время ретейлеры тщательно изучают подобные обращения на предмет обоснованности. На этом фоне ожидать скорого резкого роста цен на яйца в рознице вряд ли стоит, резюмировал Богданов.

Ранее о стремительном увеличении оптовой стоимости этого продукта питания в Москве сообщила газета «Коммерсантъ». По данным eggpack.ru, к середине февраля закупочная цена десятка куриных яиц в столице выросла на 83,3 процента в месячном и на 89,7 процента в годовом выражении. Участники рынка объяснили подобную динамику традиционным повышением спроса в период Масленицы на фоне корректировки поголовья кур.

