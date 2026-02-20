Реклама

Экономика
10:08, 20 февраля 2026Экономика

В России взлетели цены на яйца

«Ъ»: Оптовые цены на яйца в Москве выросли более чем на 80 % к середине февраля
Анатолий Акулов (редактор)
Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

К середине февраля 2026 года оптовая стоимость яиц категории С1 в Москве увеличилась более чем на 80 процентов. О резком подорожании популярного продукта питания сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

К 15 февраля показатель вырос на 83,3 процента в месячном и на 89,7 процента в годовом выражении, свидетельствуют данные eggpack.ru (крупного производителя упаковки для яиц). В результате к середине последнего месяца зимы оптовая стоимость яиц в столице достигла 110 рублей за десяток. Резкий рост стоимости важнейшего продукта питания подтвердили и другие представители отрасли.

В рознице яйца подорожали в среднем на 5,7 процента в месячном и на 20,2 процента за последние полгода. Подобную динамику аналитики зафиксировали на фоне начавшейся Масленицы и приближения Пасхи. В рознице яйца подорожали в среднем на 5,7 процента в месячном и на 20,2 процента за последние полгода.

В зимние праздники в России традиционно растет спрос на яйца, пояснила представитель птицефабрик «Чикская» и «Челябинская». Предложение не поспевает за динамикой спроса, указывают эксперты. В прошлом году на фоне перепроизводства отраслевые компании начали корректировать поголовье кур, отметила эксперт по аграрному рынку Альбина Корягина. Наиболее выраженными последствия станут к осени-зиме этого года, полагает она.

Текущий рост цен на яйца начался после затяжного спада. В 2025 году их стоимость на внутреннем рынке резко упала на фоне перепроизводства, что в итоге подстегнуло спрос. Предпосылок для заметного наращивания предложения в России сейчас нет, отметил руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов. Рентабельность бизнеса в последнее время стабильно падает. На этом фоне приоритетом для производителей является финансовая устойчивость, а не максимизация выпуска, резюмировал он.

