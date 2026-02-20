Реклама

11:08, 20 февраля 2026Россия

В России отреагировали на сведения о подготовке Зеленским плана войны на три года

Швыткин: Подготовка Зеленским плана войны на три года обернется крахом Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jens Büttner / Pool / Getty Images

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на сведения о подготовке президентом Украины Владимиром Зеленским плана войны на три года, заявив, что это обернется крахом для Украины. Его слова приводит «Газета.Ru».

Депутат подчеркнул, что изначально сложилось впечатление, что Зеленский не настроен на диалог и мирное урегулирование конфликта, а напротив — намерен продолжать боевые действия, исходя из тех установок, которые ему дают страны Запада.

Швыткин напомнил о продвижении армии России в зоне проведения специальной военной операции. Он добавил, что это указывает на то, что план Зеленского воевать еще три года является тупиковым и «закончится очень трагично для самого Зеленского и для Украины в целом».

«Я думаю, что через три года, к сожалению, будет очевидно, что население Украины становиться будет все меньше и меньше, поэтому это путь в никуда ради достижения своих каких-то меркантильных целей», — заключил Швыткин.

Ранее журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский раскрыл планы Зеленского. По его словам, президент Украины после Мюнхенской конференции по безопасности на встрече с советниками приказал разработать план войны на ближайшие три года.

