Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:47, 20 февраля 2026Экономика

В России подешевел бензин

Бензин АИ-92 на бирже в России подешевел на три процента за неделю
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

За прошедшую неделю бензин в России подешевел. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

В пятницу с открытия торгов топливо марки АИ-92 подорожало на 1,41 процента, до 60,47 тысячи рублей за тонну. Несмотря на этот прирост, с начала недели топливо подешевело почти на три процента. Более дорогой бензин, АИ-95 с начала сессии вырос на 0,89 процента, до 63,33 тысячи рублей. По итогам недели стоимость опустилась на 0,06 процента.

Летнее дизельное топливо в пятницу подорожало на 0,93 процента, до 55,48 тысячи рублей за тонну, а зимнее — на 1,88 процента. По итогам недели цены скорректировались на минус 0,77 и плюс 3,42 процента соответственно.

На фоне возобновления ударов дронов по российским НПЗ цены на бензин на Петербургской бирже резко начали расти, вернувшись на уровень трехмесячной давности.

Госдума одобрила отмену акциза на этиловый спирт для производства бензина, что стало практическим шагом в реализации такой инициативы, но далее изменения отложили. В Росстандарте ответили, что подобные меры не планируются как на национальном, так и на наднациональном уровнях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об изменении линии фронта на СВО

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    В Москве подросток поджег колонку на АЗС

    В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»

    В России прокомментировали выход Польши из Оттавской конвенции по противопехотным минам

    Бруклина Бекхэма осудили за выход в свет в часах от отца за 23 миллиона рублей

    Начальника российской колонии осудили за комфортные условия для осужденного

    Врач назвал преимущества одного вида молока перед другими

    Женщина сбросила 19 килограммов без диет и раскрыла неочевидный секрет похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok