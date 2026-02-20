В России подешевел бензин

Бензин АИ-92 на бирже в России подешевел на три процента за неделю

За прошедшую неделю бензин в России подешевел. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

В пятницу с открытия торгов топливо марки АИ-92 подорожало на 1,41 процента, до 60,47 тысячи рублей за тонну. Несмотря на этот прирост, с начала недели топливо подешевело почти на три процента. Более дорогой бензин, АИ-95 с начала сессии вырос на 0,89 процента, до 63,33 тысячи рублей. По итогам недели стоимость опустилась на 0,06 процента.

Летнее дизельное топливо в пятницу подорожало на 0,93 процента, до 55,48 тысячи рублей за тонну, а зимнее — на 1,88 процента. По итогам недели цены скорректировались на минус 0,77 и плюс 3,42 процента соответственно.

На фоне возобновления ударов дронов по российским НПЗ цены на бензин на Петербургской бирже резко начали расти, вернувшись на уровень трехмесячной давности.

Госдума одобрила отмену акциза на этиловый спирт для производства бензина, что стало практическим шагом в реализации такой инициативы, но далее изменения отложили. В Росстандарте ответили, что подобные меры не планируются как на национальном, так и на наднациональном уровнях.