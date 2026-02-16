Биржевые цены на бензин в России резко выросли

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила максимум за два месяца

По итогам торгов в понедельник, 16 февраля, стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже выросла до 63 787 рублей за тонну, что стало максимумом с 12 декабря. Об этом свидетельствуют данные площадки.

За минувшую неделю этот сорт прибавил в цене 5,8 процента, в то время как Аи-92 подорожал на 6,9 процента. В понедельник Аи-92 подешевел на 0,32 процента, до 62 096 рублей за тонну, но остается дороже, чем три месяца назад.

Как отмечают источники Reuters, причиной резкого роста цен стало возобновление атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), что теоретически может сократить производство бензина и спровоцировать локальный дефицит.

По их словам, заявки на покупку начали сыпаться уже после удара по НПЗ в Ухте, что находится в Республике Коми на расстоянии 1,8 тысячи километров от границы с Украиной.

С 1 февраля российские власти разрешили производителям бензина возобновить его экспорт на фоне стабилизации ситуации с поставками топлива внутри страны. Вместе с тем эксперты считают, что уже весной, когда потребление топлива традиционно начинает расти, эту возможность вновь закроют из-за угрозы дефицита топлива.