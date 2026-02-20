Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:10, 20 февраля 2026Силовые структуры

В российском регионе поймали группу рецидивистов за вымогательство

В Тульской области арестовали рецидивистов за вымогательство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Тульской области арестовали рецидивистов за вымогательство. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, четверо ранее судимых мужчин, действуя по предварительному сговору, вымогали у 39-летней женщины два миллиона рублей. Они заявили, что у той якобы есть перед ними долг. Они использовали физическую силу и психологическое давление на пострадавшую.

При обыске после задержания были изъяты штампы и печати медицинских организаций, травматические патроны, электрошокер и средства связи.

Задержанным избрана мера пересечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что трое мужчин облили россиянку кипятком ради 30 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о звонке испуганного Байдена Путину

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Стало известно о разговоре Кулебы и Байдена за два дня до СВО

    Знатока «Что? Где? Когда?» признали иноагентом

    В российском регионе поймали группу рецидивистов за вымогательство

    Голодные медведи ворвались в ресторан

    Миллионы Android-приложений заблокировали

    Мерц обратился к Европе с призывом о войне и мире

    Подростки закидывали окна россиян во время беспилотной опасности и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok