Трое мужчин облили россиянку кипятком ради 30 тысяч рублей

Суд арестовал трех вымогателей из Югры, обливших женщину кипятком ради ₽30 тысяч
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу трех жителей Лангепаса по обвинению в жестоких вымогательствах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа— Югры.

По версии следствия, мужчины совершили два нападения в декабре 2025 года. Во время первого они вымогали 30 тысяч рублей у женщины, а когда та отказалась их отдать, облили ее руки кипятком. Во второй раз злоумышленники вымогали деньги у мужчины. Узнав, что у него нет денег, вымогатели избили его.

Сейчас в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 163 («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия») УК РФ. Они пробудут в СИЗО до 6 апреля.

Ранее суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима жителя Красноярского края за жестокую расправу над 17-летней девочкой в свинарнике.

