Россия
14:17, 20 февраля 2026Россия

В российском регионе ребенок выпал из окна детского сада

В Якутии ребенка доставили в больницу после падения из окна детского сада
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Якутии ребенок выпал из окна детского сада. Его доставили в больницу, сообщили в Следственном комитете по российскому региону.

По данным ведомства, пятилетний мальчик выпал из окна, расположенного на втором этаже здания. Предварительно, он забрался на подоконник, открыл окно и упал.

По факту произошедшего в дошкольном учреждении проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге врачи спасли беременную женщину после того, как она упала с высоты 10 метров, что эквивалентно падению с третьего-четвертого этажа.

