В российском регионе ребенок выпал из окна детского сада

В Якутии ребенка доставили в больницу после падения из окна детского сада

В Якутии ребенок выпал из окна детского сада. Его доставили в больницу, сообщили в Следственном комитете по российскому региону.

По данным ведомства, пятилетний мальчик выпал из окна, расположенного на втором этаже здания. Предварительно, он забрался на подоконник, открыл окно и упал.

По факту произошедшего в дошкольном учреждении проводится проверка.

