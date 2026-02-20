В Швеции захотели оповещать о воздушных ударах как на Украине

Шведов будут предупреждать об атаках по украинскому образцу

Управление гражданской обороны Швеции разрабатывает мобильное приложение для оповещения населения о воздушных атаках. Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на главу ведомства Микаэля Фриселя.

«Мы разрабатываем приложения, такие же, как на Украине, где граждане могут наблюдать обстановку в воздухе», — рассказал Фрисель. Новое приложение дополнит существующие системы оповещения «Хриплый Фредрик» и «Важное сообщение для общественности».

Программа будет информировать жителей не только о начале, но и о завершении воздушной атаки. Помимо этого, в Швеции запустят систему Cell Broadcast для массовой рассылки СМС-сообщений жителям конкретных районов при возникновении угрозы.

Ранее Швеция объявила о выделении Украине крупного пакета военной помощи. Сумма поддержки составит около 1,2 миллиарда евро, сообщает правительство королевства. Решение было принято после экстренного обращения президента Украины Владимира Зеленского, который в минувшие выходные запросил у союзников средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.