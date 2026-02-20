Реклама

В США дали Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Расмуссен: Зеленскому следует провести выборы перед встречей с Путиным
Марина Совина
Владимиру Зеленскому следует провести выборы на Украине перед возможной встречей с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал бывший вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен в разговоре с РИА Новости.

По его словам, такая последовательность событий была бы «уместнее». Расмуссен также отметил, что в рамках мирного урегулирования конфликта гарантии безопасности для Украины должны сопровождаться аналогичными мерами в отношении России.

Помимо этого, необходимо исключить возможность вступления Украины в НАТО и ее сотрудничество с альянсом в сфере безопасности, добавил собеседник агентства. «Украина должна оставаться нейтральной страной, как и было согласовано в то время, когда она получила независимость», — считает он.

Ранее Зеленский поручил своей команде организовать встречу с Путиным в Женеве. Он подчеркнул, что личная встреча с российским лидером — это лучший способ добиться прорыва в территориальных вопросах.

