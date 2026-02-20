Ведущие шоу «Топ-модель по-американски» нарекли известную модель толстой порнозвездой

Модель Клэнси раскрыла страшную тайну об участии в «Топ-модели по-американски»

Известная английская модель и телеведущая Эбби Клэнси раскрыла страшную тайну об участии в реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Ее признания из документального фильма стримингового сервиса Netflix публикует Daily Mail.

40-летняя манекенщица рассказала, что подверглась жесткой критике со стороны ведущих, которые обозвали ее толстой порнозвездой во время съемки в снегу. Оказалось, пока Клэнси позировала в купальнике, фотограф Ники Джонстон указывала на ее фигуру. «Я помню, как лежала в снегу в этом бикини, замерзая, а она кричала: "Что ты делаешь? Ты выглядишь как порнозвезда. Причем толстая порнозвезда"», — поделилась знаменитость воспоминаниями.

Кроме того, Клэнси упомянула фотосессию в марокканской пустыне, в которой по требованию Джонстон не могла открыть глаза из-за слепящего солнца. «Она кричала: "Открой свои чертовы глаза!" — но я буквально не могла. Я чуть не плакала», — посетовала звезда подиумов.

В апреле прошлого года в сети Клэнси назвали звездой с самыми желанными ногами.