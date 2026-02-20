Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:40, 20 февраля 2026Ценности

Ведущие шоу «Топ-модель по-американски» нарекли известную модель толстой порнозвездой

Модель Клэнси раскрыла страшную тайну об участии в «Топ-модели по-американски»
Мария Винар

Фото: Krystian Orszulik / PLANET PHOTOS / Globallookpress.com

Известная английская модель и телеведущая Эбби Клэнси раскрыла страшную тайну об участии в реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Ее признания из документального фильма стримингового сервиса Netflix публикует Daily Mail.

40-летняя манекенщица рассказала, что подверглась жесткой критике со стороны ведущих, которые обозвали ее толстой порнозвездой во время съемки в снегу. Оказалось, пока Клэнси позировала в купальнике, фотограф Ники Джонстон указывала на ее фигуру. «Я помню, как лежала в снегу в этом бикини, замерзая, а она кричала: "Что ты делаешь? Ты выглядишь как порнозвезда. Причем толстая порнозвезда"», — поделилась знаменитость воспоминаниями.

Кроме того, Клэнси упомянула фотосессию в марокканской пустыне, в которой по требованию Джонстон не могла открыть глаза из-за слепящего солнца. «Она кричала: "Открой свои чертовы глаза!" — но я буквально не могла. Я чуть не плакала», — посетовала звезда подиумов.

В апреле прошлого года в сети Клэнси назвали звездой с самыми желанными ногами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа, которые принесли стране десятки миллиардов. Теперь эти деньги могут вернуть

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    На Западе спрогнозировали реакцию России на требования Каллас по Украине

    Слону помешали заниматься сексом и поплатились

    Филиппов получит выплату за олимпийскую медаль

    Трампу предрекли дальнейшее давление со стороны политического класса США

    Артемий Лебедев посетовал на одинаковых женщин

    Названа самая популярная у россиян икра

    Одну привычку Зеленского в четыре часа утра раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok