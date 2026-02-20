Внешность возлюбленной Джейсона Стэйтема в видео для Vogue вызвала споры в сети

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли приняла участие в проекте для австралийской версии журнала Vogue и вызвала споры в сети из-за внешности. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

38-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах с распущенными волосами и в черном платье, оформленном прозрачной юбкой. При этом ее образ был дополнен нюдовым макияжем, массивным сияющем колье в виде цепи, серьгами и браслетом.

Пользователи сети обратили внимание на неестественные черты лица знаменитости, в частности на щеки и подбородок. «Я даже не сразу поняла, что это Роузи. Смотря на это, понимаешь насколько опасны инъекции», «Что случилось с ее лицом?», «Ей нет 40, но ее лицо буквально говорит о том, что оно пережило», «Боже, какая она тут страшная», «Филлеры — зло», — рассуждали хейтеры в комментариях под роликом.

В то же время некоторые юзеры вступились за модель и принялись ее защищать: «Она не такая в жизни! В июле с ней на пляже рядом отдыхала. Она красивая! Тут свет ужасный», «Ей не 20, выглядит как выглядит. Фигура бомбическая, востребована как личность в своих кругах», «Она божественно красива. Все испортил неудачный свет», «Она все еще красива лично для меня», «Считаю, что с ней все хорошо. Держите свои комментарии при себе».

В декабре 2023 года сообщалось, что в сети появились снимки Хантингтон-Уайтли без фотошопа. Тогда модель сняли в лосинах и дутой жилетке. На опубликованных кадрах было видно, что на лице избранницы известного актера присутствовали прыщи.