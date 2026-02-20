Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

14:55, 20 февраля 2026Забота о себе

Врач назвал преимущества одного вида молока перед другими

Врач Висо: Цельное молоко снижает желание перекусывать
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач Мануэль Висо заявил, что один вид молока обладает рядом преимуществ для здоровья перед другими. Его слова приводит издание Deia.

Висо призвал покупать в магазине исключительно цельное молоко. Среди его полезных свойств он выделил лучшее усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K за счет содержания в продукте молочного жира.

В обезжиренном или полуобезжиренном молоке, по словам врача, нет компонента, благодаря которому перечисленные витамины выполняют свои функции в организме. Кроме того, цельное молоко гораздо лучше насыщает, а длительное чувство сытости снижает желание перекусывать и тягу к ультраобработанным продуктам, добавил специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина призвала людей с мигренью отказаться от нескольких продуктов. Она утверждает, что бананы и авокадо могут спровоцировать очередной приступ заболевания.

