Врач оценил утверждение о влиянии каждого полового партнера женщины на будущих детей

Врач Пинто: Матка не впитывает генетический материал каждого полового партнера

Некоторые люди верят, что каждый половой партнер женщины оказывает влияние на ее будущих детей. В разговоре с изданием Sapo гинеколог Педро Виана Пинто оценил достоверность этого утверждения.

Как пояснил Пинто, матка не является губкой, поэтому она не впитывает генетический материал каждого полового партнера, передаваемый во время секса. Жизнеспособность сперматозоида в женской репродуктивной системе составляет до семи дней, поэтому бессмысленно думать, что он навсегда останется внутри и будет иметь какие-либо последствия в будущем, подчеркнул специалист.

Если женщина вступает в половые отношения с несколькими мужчинами за короткое время, то в ее репродуктивной системе действительно могут находиться сперматозоиды от разных партнеров, уточнил он. Однако если женщина забеременеет, то у ребенку передастся генетический материал только одного сперматозоида, который и оплодотворил яйцеклетку, добавил врач.

